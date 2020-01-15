У цьому віці люди почуваються найбільш нещасними

Американські науковці визначили, у якому віці люди стикаються з "вершиною страждань" і почуваються найменш щасливими за все життя. Якщо у вас зараз цей час, то незабаром усе налагодиться!

Професор Девід Бланчфлауер з Дартмутського коледжу у США провів аналіз даних з 132 країн, щоб визначити, коли ж більшість людей почувається найгірше за все своє життя. Відзначимо, що 37 держав з переліку були з найкращим становищем у світовій економіці, а решті серед тих, які розвиваються.

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Інформація збиралась на основі опитувань населення до 70 років, які проводяться кожного року. Виявилось, що у мешканців кожної країни був період, коли показники сягали найнижчої точки добробуту та задоволення своїм життям. І ця "крива щастя" падала саме у віці 47,2 року у розвинених країнах або у 48,2 року у тих, що розвиваються.

За словами дослідника, параметрами нещастя вважались стрес. сум, тривожність, самотність, депресія, поганий сон, невпевненість, напруження, відчуття обділеності, паніка, самоприниження та нездатність у подоланні труднощів.

Чому ж виникає такий момент? Річ у тому, що в цьому віці люди примиряються зі своїми слабкими та сильними сторонами та починають пригнічувати прагнення, які не вдасться здійснити.

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