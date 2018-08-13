Чому у деяких людей постійно холодні ноги

У деяких людей ноги мерзнуть практично постійно. Про що може говорити такий симптом?

Судини. Вони розширюються, віддаючи зайве тепло, або звужуються, намагаючись зберегти його. Саме тому багато лікарів в першу чергу починають підозрювати у пацієнтів, які страждають від холодних кінцівок, ті чи інші захворювання судин. Холодні кінцівки зокрема є поширеним симптомом склеродермії, яка характеризується ураженнями дрібних судин.

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Гормони. Холодні ноги можуть також бути наслідком впливу гормонів. За словами вчених, саме тому жінки мерзнуть набагато інтенсивніше, ніж чоловіки. Жіночі кровоносні судини більш чутливі до змін навколишнього середовища. Навіть незначне зниження температури повітря викликає у жінок різке звуження судин. З цієї причини часто у багатьох жінок кінцівки мерзнуть навіть теплим літом.

Печінка. Вчені з австралійського Сіднея заявляють, що за станом ніг можна діагностувати безліч найрізноманітніших недугів. Холодні ноги можуть говорити про розвиток діабету. Крім цього, як заявляють учені, кінцівки мерзнуть і при порушеннях функцій печінки і щитовидної залози. Ці органи беруть участь в енергетичному обміні в організмі людини. Коли вони починають працювати неправильно, кров починає циркулювати по малому колу, тим самим зберігаючи дорогоцінну енергію.

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