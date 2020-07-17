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Учені закликали займатися сексом бодай раз на тиждень, аби жити довше

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Регулярний секс здатний продовжувати тривалість життя - фото 1
Регулярний секс здатний продовжувати тривалість життя

Регулярний секс, частота якого становить щонайменше один раз на тиждень, помітно знижує ризик ранньої смерті. До такого висновку прийшли дослідники зі США.

Співробітники Вашингтонського університету з'ясували, що люди, які живуть регулярним статевим життям, рідше стають жертвами онкологічних хвороб, а також хронічних захворювань серця й інших ключових внутрішніх органів.

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Секс, як припустили вчені, впливає на організм людини приблизно так само, як систематичні тренування помірної інтенсивності.

Масштабне дослідження, проведене американськими вченими, показало, що у людей, які кохаються раз на тиждень і частіше, приблизно на п'ятдесят відсотків нижча ймовірність ранньої смерті, ніж у тих, хто займається сексом один-два рази на рік. Результати, отримані вченими, підтверджуються результатами дослідів на тваринах.

Учені закликають займатися сексом бодай раз на тиждень - фото 416336
Учені закликають займатися сексом бодай раз на тиждень

Наприклад, експерименти на пацюках показали, що частота сексуальних контактів у цілому позитивно впливає на здоров'я і тривалість життя тварин. Секс, крім інших позитивних ефектів, дозволяє організму краще протистояти стресу, що покращує його захисні властивості, а також знижує ймовірність розвитку серйозних захворювань.

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Джерело: The Sun
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