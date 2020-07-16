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Що буде з вами, якщо ви перестанете займатися сексом
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Усі ми знаємо, що секс – не лише приємне, а й дуже корисне заняття. Втім, є й ті, хто відмовляється від цього чудового процесу. Але ми закликаємо цього не робити, адже це може не надто позитивно вплинути не лише на ваше здоров'я. Розповідаємо, що буде з вами, якщо ви перестанете займатися сексом.
Зараз ми розповімо вам, чому вам не слід відмовлятися від сексу. Ось що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте займатися сексом.
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1. Ви частіше хворієте. Якщо ви довго не займаєтеся сексом, ваша імунна система істотно слабшає. Це означає, що мікробам простіше пробратися в ваш організм. Так що секс позбавляє вас від необхідності пити чай з малиновим варенням та об'їдатися лимонами!
2. У вас підвищується рівень стресу. Секс – відмінний спосіб знизити рівень стресу. Регулярний секс знижує кількість гормонів стресу, а також робить вас розслабленими. Без сексу ви перетворюєтеся на бомбу сповільненої дії!
3. У вас проблеми зі збудженням. Як не дивно, але це чиста правда: відсутність регулярної практики часто призводить до того, що людина не може відчувати збудження. У чоловіків це проявляється у проблемах з ерекцією, у жінок – у нездатності досягти оргазму. Так що не припиняйте практикуватися, щоб завжди заводитися з перших же секунд!
4. У вас міняються сни. У деяких людей нерегулярне статеве життя викликає дивні сни. Наприклад, вам можуть снитися сексуальні сцени, або ви можете відчувати оргазм уві сні.
5. Згодом у вас зникає бажання займатися сексом. Якщо ваш організм зауважує, що ваш період сексуального утримання затягнувся, він знижує вироблення статевих гормонів. Через якийсь час вам вже не хочеться сексу, а ваше лібідо змінюється. Все це ознаки дефіциту статевих гормонів.
6. Збільшується дистанція між вами і партнером. Коли люди в стосунках рідко кохаються, міжособистісна дистанція між ними росте. У підсумку ви починаєте сумніватися в партнері і починаєте звертати увагу на інших людей.
7. У вас падає самооцінка. Не дивно, що у людини, якої ніхто не хоче, падає самооцінка. Але відсутність сексу також погано позначається на самопочутті та може навіть стати причиною появи депресії. Дослідження свідчать, що регулярний секс допомагає впоратися з депресією і за своєю ефективністю може порівнятися з антидепресантами.
8. У вас зростає ризик раку. У чоловіків, які протягом тривалого проміжку часу немає сексу, підвищується ризик захворіти на рак передміхурової залози. Тому влаштовуйте собі іноді розрядку – це знижує ризик ракових захворювань!
Не ігноруйте заняття сексом. Цей приємний процес позитивно впливає на ваше здоров'я та самопочуття.
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