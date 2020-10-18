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Учені з Японії змоделювали поширення Covid-19 за столом: де найбезпечніше місце (відео)
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Науковці у Японії за допомогою суперкомп'ютера змоделювали, як поширюється коронавірус під час бесіди людей за столом. Спойлер: у приміщенні з сухим повітрям ризик зараження вищий, ніж у кімнаті з вологим повітрям.
Дослідники змоделювали ситуацію, коли за двома столиками 60х60 сантиметрів сидять чотири людини. Як стверджують вчені, це стандартний розмір столу для ресторанів. Вони з'ясували, що на чоловіка, що сидів поруч зі співрозмовником потрапляє у п'ять разів більше аерозольних часток, ніж на того, хто сидів навпроти. При цьому ризик зараження збільшується, якщо спікер повертає голову до співрозмовника. Найбезпечніше місце за столом – по діагоналі від людини, яка у цей час говорить.
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Моделювання також показало, що при рівні вологості менш як 30% в приміщенні поширення аерозольних часток збільшується у два рази в порівнянні з рівнем вологості у 60% і вище. Це означає, що в сухих кімнатних умовах, особливо актуальних в зимові місяці, ризик зараження коронавірусом вищий, ніж у приміщеннях з високою вологістю. Потенційно знизити ризик зараження можна, вмикаючи у кімнаті зволожувач повітря.
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