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Експерти назвали головну помилку під час прибирання оселі в період пандемії COVID-19
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У період пандемії коронавірусу багато хто намагається виконувати ретельніше прибирання свого житла. Проте в цьому випадку люди часто роблять одну серйозну помилку. Вона полягає в прагненні відразу ж все дезінфікувати.
Відомо, хто коронавірус може виживати на різних поверхнях протягом кількох годин, днів або навіть тижнів. Ось чому дуже велике значення сьогодні має ретельне прибирання приміщень. Але експерти стверджують, що, наводячи чистоту у своїх квартирах, багато людей роблять одну загальну серйозну помилку.
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Про таку помилку, вельми небезпечну в період пандемії, повідомила Корі Чалмерс, керівник служби професійного прибирання. Її доводи опублікував журнал Freundin (Німеччина).
"Ви робите одну з найбільших помилок, коли дезінфікуєте та протираєте поверхню безпосередньо, заздалегідь не очистивши її належним чином", – заявила експерт.
Спочатку вимийте поверхню, а потім уже дезінфікуйте її
Спеціаліст пояснює, що забруднені поверхні у квартирі можуть бути покриті біоплівкою, утвореною скупченням мікробів. Тож спочатку необхідно видалити її. Для цього потрібно використовувати не дезінфікуючий засіб, а мильну воду і ганчірку.
"Що при цьому важливо: перевертати тканину після кожної очищеної поверхні або прати її – це запобіжить поширенню мікробів по дому. Тільки після такого очищення поверхонь можна наносити дезінфікуючий засіб", – порадила експерт з прибирання.
За словами Чалмерс, якщо обробляти поверхні відразу дезінфікуючими засобами без попереднього протирання мильною водою, це посприяє виробленні стійкості мікробів до таких засобів, що зробить їх неефективними.
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