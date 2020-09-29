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Учені з Білорусі створили м'ясне морозиво

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Учені з Білорусі створили м'ясне морозиво - фото 1

Національна академія наук Білорусі представить на форумі "Белагро-2020" майже 240 нових розробок, серед них – м'ясне морозиво. Його рецепт придумали в Інституті м'ясо-молочної промисловості.

За словами вчених, м'ясне морозиво ідеально підходить для легкого перекусу і буде корисне дітям, оскільки робиться з добірної м'ясної сировини.

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Крім того, інститут представить сухі суміші для приготування страв і напівфабрикатів з використанням адитивних технологій – 3D-друку. У складі сумішей з підвищеним вмістом білка – свинина, яловичина, м'ясо курчат-бройлерів і сухі молочні продукти.

Учені з Білорусі створили м'ясне морозиво - фото 427837

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Джерело: belta
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