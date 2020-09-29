Учені з Білорусі створили м'ясне морозиво

Національна академія наук Білорусі представить на форумі "Белагро-2020" майже 240 нових розробок, серед них – м'ясне морозиво. Його рецепт придумали в Інституті м'ясо-молочної промисловості.

За словами вчених, м'ясне морозиво ідеально підходить для легкого перекусу і буде корисне дітям, оскільки робиться з добірної м'ясної сировини.

І ще: Як старій моркві вернути товарний вигляд: вірусне відео підірвало мережу

Крім того, інститут представить сухі суміші для приготування страв і напівфабрикатів з використанням адитивних технологій – 3D-друку. У складі сумішей з підвищеним вмістом білка – свинина, яловичина, м'ясо курчат-бройлерів і сухі молочні продукти.

Читайте також: Дівчина показала "ідеальну" вечерю і стала зіркою мережі (фото)