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Учені встановили залежність між годуванням грудьми і IQ дитини
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Результати нового дослідження показали, що люди, котрі протягом року харчувалися грудьми, мають більш високими показниками IQ і в середньому більше заробляють, ніж ті, хто їв з пляшечки.
Під час дослідження життя 3,5 тисячі немовлят Великобританії відстежувалося протягом 30 років. Вигодувані грудьми, незалежно від походження і соціального стану, в середньому навчалися на 9 місяців довше і потім заробляли на 20% більше середнього рівня в Великобританії.
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Навіть коротке годування грудьми було вельми корисним: 3-6 місяців годування грудьми додають дитині 2 пункту IQ на відміну від тих, батьки яких перейшли на штучне годування після 1 місяця.
На думку вчених, грудне молоко відіграє важливу роль у розвитку головного мозку, адже до його складу входять складні насичені жирні кислоти. Результати цього дослідження здатні підвищити тиск на молодих мам, які відчувають труднощі з годуванням грудьми.
"Груди – це непогано для дитини, проте не завжди добре для мам", – заявила Рейчел Берроуз, редактор найбільшого в Британії сайту про виховання дітей.
За даними, 70% мам вважають, що суспільство недостатньо добре підтримує мам, які годують груддю, а 48% вважає, що особисто їм не була надана відповідна підтримка, щоб продовжувати годування грудьми. Тому 81% молодих мам практикують грудне вигодовування, але лише третина продовжує це робити протягом рекомендованих 6 місяців.
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