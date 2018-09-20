Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Науковці вразили несподіваною причиною куріння серед підлітків

  • 27
Ось чому підлітки починають курити - фото 1
Ось чому підлітки починають курити / asahq

Чому підлітки починають курити? Виявилося, що основною причиною цього є зовсім не бажання виглядати дорослішими, а стреси.

Слід уважати, що підлітки тягнуться до сигарет і спиртних напоїв через бажання виглядати дорослішими, або просто наслідуючи старшим. Однак нове дослідження вчених з Anglia Ruskin University у Великобританії показало, що основним рушійним фактором підліткового куріння є стрес.

І ще: Учені розповіли, чому бути "совою" шкідливо для здоров'я

Іншою причиною виявилася нудьга, що неабияк здивувало авторів дослідження. Вони з'ясували, що 70% підлітків з небагатьох районів почали курити під впливом стресу. Якщо матеріальне становище їхніх сімей бувало трохи більш стійким, то кількість тих, хто почав курити через стрес падала до 62,6%.

Часто підлітки починають курити через стреси - фото 277278
Часто підлітки починають курити через стреси / Time

Також досить часто підлітки тяглися до сигарет просто через нудьгу та бажання чимось себе зайняти. Куріння допомагало їм соціалізуватися, тобто спілкуватися і відчувати себе рівними з іншими представниками їх соціуму, які курять сигарети. В цілому, саме стрес є найголовнішою причиною підліткового куріння, навіть з урахуванням матеріального стану сім'ї самого підлітка.

Ця інформація повинна враховуватися фахівцями, що займаються боротьбою з цією шкідливою звичкою. Відомо, що ранній початок куріння викликає сильну залежність та значно більш негативно впливає на здоров'я людини.

Якщо підлітки так сильно страждають через стрес, що починають курити, значить, психологам необхідно посилити роботу і запропонувати стратегії, які б виявилися ефективними в справі зниження підліткового стресу. Дослідники також пропонують використовувати для цих цілей соціальних працівників.

Читайте також: Три головні продукти в раціоні довгожителів

Джерело: chronicle
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 766
Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
  • 17:00, 18 вересня
  • 223
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 533971
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я