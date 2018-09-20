Науковці вразили несподіваною причиною куріння серед підлітків

Чому підлітки починають курити? Виявилося, що основною причиною цього є зовсім не бажання виглядати дорослішими, а стреси.

Слід уважати, що підлітки тягнуться до сигарет і спиртних напоїв через бажання виглядати дорослішими, або просто наслідуючи старшим. Однак нове дослідження вчених з Anglia Ruskin University у Великобританії показало, що основним рушійним фактором підліткового куріння є стрес.

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Іншою причиною виявилася нудьга, що неабияк здивувало авторів дослідження. Вони з'ясували, що 70% підлітків з небагатьох районів почали курити під впливом стресу. Якщо матеріальне становище їхніх сімей бувало трохи більш стійким, то кількість тих, хто почав курити через стрес падала до 62,6%.

Часто підлітки починають курити через стреси / Time

Також досить часто підлітки тяглися до сигарет просто через нудьгу та бажання чимось себе зайняти. Куріння допомагало їм соціалізуватися, тобто спілкуватися і відчувати себе рівними з іншими представниками їх соціуму, які курять сигарети. В цілому, саме стрес є найголовнішою причиною підліткового куріння, навіть з урахуванням матеріального стану сім'ї самого підлітка.

Ця інформація повинна враховуватися фахівцями, що займаються боротьбою з цією шкідливою звичкою. Відомо, що ранній початок куріння викликає сильну залежність та значно більш негативно впливає на здоров'я людини.

Якщо підлітки так сильно страждають через стрес, що починають курити, значить, психологам необхідно посилити роботу і запропонувати стратегії, які б виявилися ефективними в справі зниження підліткового стресу. Дослідники також пропонують використовувати для цих цілей соціальних працівників.

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