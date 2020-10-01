Учені вразили новим дослідженням про смаки: до чого тут політичні погляди?

Науковці з Корнельського університету провели дослідження, в якому показали, як смакова чутливість пов'язана з політичними уподобаннями. Результати спостереження вас однозначно здивують.

Для проведення експерименту 320 учасників мали помістити на язик смакову смужку, яка містить 6-пропілтіоурацил (PROP), і оцінити її гіркоту за двома 100-бальним шкалам.

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Учасників також попросили попередньо повідомити про свої політичні погляди. В результаті ті, хто вказав на найбільшу гіркоту смужки (тобто люди з генетично обумовленою високою чутливістю смакових рецепторів), виявилися носіями консервативних політичних і соціокультурних поглядів.

Експеримент з іншим смаковим стимулятором – фенілтіокарбамідом – теж показав кореляцію високої смакової чутливості та консервативних політичних поглядів. Усього команда провела чотири експерименти.



Відчуття смаку їжі може стати ознакою певних політичних поглядів

Щоб не орієнтуватися лише на суб'єктивних відчуттях піддослідних, автори експерименту провели й фізіологічну перевірку учасників: за допомогою фарбування синім харчовим барвником і фотозйомкою високої роздільної здатності вчені оцінили щільність їх грибоподібних сосочків. Висока щільність відповідає за вираженішу чутливість смаку. Як і очікувалося, її власники виявилися прихильниками консервативних політичних поглядів. У цьому дослідженні брали участь 484 людини.

Таким чином дослідники вважають, що існує якийсь механізм спадкової передачі ідеологічних переконань.

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