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Учені вразили новим дослідженням про смаки: до чого тут політичні погляди?

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Виявлений вплив відчуття смаку на політичні погляди - фото 1
Виявлений вплив відчуття смаку на політичні погляди

Науковці з Корнельського університету провели дослідження, в якому показали, як смакова чутливість пов'язана з політичними уподобаннями. Результати спостереження вас однозначно здивують.

Для проведення експерименту 320 учасників мали помістити на язик смакову смужку, яка містить 6-пропілтіоурацил (PROP), і оцінити її гіркоту за двома 100-бальним шкалам.

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Учасників також попросили попередньо повідомити про свої політичні погляди. В результаті ті, хто вказав на найбільшу гіркоту смужки (тобто люди з генетично обумовленою високою чутливістю смакових рецепторів), виявилися носіями консервативних політичних і соціокультурних поглядів.

Експеримент з іншим смаковим стимулятором – фенілтіокарбамідом – теж показав кореляцію високої смакової чутливості та консервативних політичних поглядів. Усього команда провела чотири експерименти.

Учені вразили новим дослідженням про смаки: до чого тут політичні погляди? - фото 428243
Відчуття смаку їжі може стати ознакою певних політичних поглядів

Щоб не орієнтуватися лише на суб'єктивних відчуттях піддослідних, автори експерименту провели й фізіологічну перевірку учасників: за допомогою фарбування синім харчовим барвником і фотозйомкою високої роздільної здатності вчені оцінили щільність їх грибоподібних сосочків. Висока щільність відповідає за вираженішу чутливість смаку. Як і очікувалося, її власники виявилися прихильниками консервативних політичних поглядів. У цьому дослідженні брали участь 484 людини.

Таким чином дослідники вважають, що існує якийсь механізм спадкової передачі ідеологічних переконань.

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Джерело: Naked Science
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