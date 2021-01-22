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Учені вперше створили 3D-зображення коронавірусу: відео

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3D-зображення коронавірусу - фото 1
3D-зображення коронавірусу

Науковцям вперше вдалося створити тривимірне зображення коронавірусу SARS-CoV-2 за допомогою кріо-ЕМ-томографії та технології візуалізації, розробленої в нанографіці.

Австралійські фахівці з компанії Nanographics використовували передові алгоритми візуалізації, щоб показати найдетальніше зображення реального віріона SARS-CoV-2 у 3D, прямо зі знімків з електронної мікроскопії.

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"Наші наукові співробітники з Університету Цінхуа відсканували віріони SARS-CoV-2 за допомогою кріо-ЕТ, щоб отримати зображення вірусу з екстремальною роздільною здатністю. За допомогою наших колег з KAUST ми змогли перетворити ці скановані зображення у приголомшливу візуалізацію, яка показує форму віріонів SARS-CoV-2. Виявляючи різні частини вірусних частинок і фарбуючи їх в штучні кольори, ми вперше можемо показати вам справжній коронавірус з безпрецедентною деталізацією", – йдеться в повідомленні.

Так, вченим вдалося виділити з проб неушкоджені частини SARS-CoV-2 (миттєво заморожений вірус), відсканувати їх і зберегти в цифровому форматі.

Відзначається, що оскільки віруси не мають звичного для людини кольору, вчені спеціально відредагували зображення, щоб зробити його кращим для сприйняття – інакше окремі частини віріона зливалися б разом. Так, замість фотонів видимого світла, які надають речам колір, це сканування виконується за допомогою електронів.

Фахівці вибрали яскраво-рожевий колір для шипів, щоб показати, що вони є частиною вірусу, які відповідають за прикріплення до клітин-господарів і їхнього зараження. Інша частина вірусу показана в приглушених холодних кольорах.

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Джерело: nanographics
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