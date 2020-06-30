Учені виявили зв'язок між розміром ноги і тривалістю життя

Розмір вашої ноги може розповісти про тривалість життя

Дослідники Кембриджського університету вважають, що розмір ноги може бути пов'язаним з тривалістю життя людини. До висновку про це вони прийшли, проаналізувавши дані понад 3 тисяч летальних випадків.

Учені з'ясували, який розмір ноги притаманний людям, що відрізняється найвищим показником середньої тривалості життя.

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Результати їх роботи свідчать, що жінки з 38 і чоловіки з 42 розміром ноги здатні дожити у середньому до 84 і 82 років відповідно.

Що стосується найкоротшої тривалості життя, то серед чоловіків раніше вмирають володарі 45 розміру ноги: розрахунки показали, що в середньому вони живуть 67-69 років. Утім, чоловіки з мініатюрнішими ногами теж ризикують рано померти: ті, що мають 38 розмір живуть у середньому 68-69 років, констатують фахівці.

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Серед жінок, за їхніми словами, до коротшої тривалості життя схильні володарки 35 і 42 розміру ноги: живуть вони в середньому 68-69 років.

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