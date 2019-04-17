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Учені виявили зв'язок між алкоголем і шкідливою їжею

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Чому після алкоголю хочеться фастфуду - фото 1
Чому після алкоголю хочеться фастфуду

Науковці розповіли, чому після випивки часто хочеться з'їсти щось жирне та шкідливе. Все значно простіше, аніж може здаватись.

Науковці з Медичного коледжу Університету Пенсильванії дослідили звичку заїдати алкоголь значною кількістю шкідливих смаколиків. Виявилось, що зв'язок між зловживанням спиртним та бажанням з'їсти щось жирне помітний на рівні нейронних зв'язків головного мозку.

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Експерти провели експеримент на мишах, яких розділили на три групи. У першій тваринки не мали обмежень у жирних стравах, в другій було обмеження на алкоголь, в третім давали мінімальну кількість спиртного та шкідливої їжі. Упродовж двох місяців дослідники додавали алкоголь до води, збільшуючи об'єми з 10% до 20%. Виявилось, що піддослідні з першої групи почали пити значно більше спиртного.

"Ми виявили, що зв'язок між алкоголем та шкідливою їжею, справді в голові, тому продовжимо досліджувати це питання", - відзначили науковці.

Чому після алкоголю хочеться фастфуду - фото 321920
Чому після алкоголю хочеться фастфуду

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Джерело: newsyou
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