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Пари з сайтів знайомств – найміцніші. Не вірите? Читайте самі

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Інтернет – більш ефективний інструмент для пошуку другої половинки - фото 1
Інтернет – більш ефективний інструмент для пошуку другої половинки / NPR

Шлюби, які почалися з інтернет-знайомств, приносять більше задоволення і не стають такими крихкими, як зазвичай звичайні романи. І це – не просто здогадки, а ціле наукове дослідження.

У дослідженні взяли участь майже 20 тисяч респондентів, які одружилися у період з 2005 по 2012 рік. З'ясувалося, що шлюб тих пар, які познайомилися в інтернеті на 20 відсотків стабільніші, а партнери щасливіші.

І ще: Експерти назвали секрет успішного знайомства в мережі

"Інтернет – більш ефективний інструмент для пошуку другої половинки, ніж традиційні способи. Досить вибрати зріст, вагу, колір очей, захоплення і натиснути кнопочку "Знайти". До того ж, всіх користувачів об'єднує одна мета – знайти того єдиного/єдину. В барі або через друзів знайдена людина може зовсім не шукати романтичних стосунків, і в реальному житті нові стосунки частіше обгрунтовані фізичною прихильністю, а не загальними цінностями", – стверджує директор сайту знайомств Андріс Унгурс.

З усіх респондентів, які брали участь в дослідженні, 35 відсотків стверджували, що свою другу половинку знайшли в інтернеті. Чоловіка або дружину таким чином частіше собі знаходили чоловіки і жінки від 30 до 39 років, чиї доходи вище середнього. Після дослідження з'ясувалося, що 55 відсотків споживачів на сайтах знайомств надають повністю правдиву інформації про себе. Решта тільки незначно прикрашають її.

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Джерело: wellandgood
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