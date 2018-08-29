NASA опублікувало 19 тисяч годин забутого аудіо

У NASA випустили 19 000 годин додаткових записів між наземним контролем і астронавтами на борту історичної місії "Аполлон-11".

Опублікований масивний аудіоархів пропонує слухачам можливість подорожувати як у просторі, так і у часі. Години аудіо включають в себе кожну комунікацію між космонавтами, контрольною групою і допоміжним персоналом задньої кімнати під час всієї місії.

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"Реальна історія – це частина керування місією", – сказав NBC Бен Бенст, інженер-програміст, який допомагає організувати і обробляти аудіо. "Як вони це зробили? Як вони відправили всіх на Місяць?"

У головній диспетчерській Apollo, розташованій в Космічному центрі Джонсона в Х'юстоні, було всього 20 комп'ютерних консолей, і це були комп'ютери, які набагато менш потужні, ніж смартфони, які ми використовуємо сьогодні. Аудіо містить напружені моменти, адже під час місії неодноразово виникали складнощі. "Тривога програми", попереджає Армстронг в новому аудіо. "Це 1202". Аудіо можна прослухати на архівальній сторінці NASA або на веб-сайті UT Dallas.

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