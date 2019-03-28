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Учені виявили планету з хмарами із заліза

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Знайдено планету з хмарами із заліза і силікатів - фото 1
Знайдено планету з хмарами із заліза і силікатів / wikipedia

Завдяки телескопу-інтерферометру ESO, вчені вперше змогли спостерігати за екзопланетою методом оптичної інтерферометрії. Планета HR 8799 e, що розташована поза сонячною системою, виявилася охоплена штормом планетарного масштабу. При цьому її хмари складаються з заліза і силікатів.

За даними Європейської південної обсерваторії, екзопланета обертається навколо молодої зірки HR 8799, що розташована на відстані близько 129 світлових років від Землі в сузір'ї Пегаса.

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"Наш аналіз показав, що атмосфера HR 8799 e містить набагато більше окису вуглецю, ніж метану – це незрозуміло з точки зору хімії рівноважних процесів. Нам здається, що цей несподіваний результат найкраще пояснюється вертикальними вітрами, що дують у верхніх шарах атмосфери, які не дозволяють чадному газу вступати в реакцію з воднем і утворювати метан", – зазначив Сильвестр Лакур, керівник дослідницької групи, співробітник CNRS, Паризької обсерваторії та Інституту позаземної фізики Макса Планка.

Газовий гігант HR 8799 e - фото 317391
Газовий гігант HR 8799 e

Згідно з даними вчених, екзопланета виглядає як газова куля, навколо якого щільні темні хмари, крізь які пробиваються промені яскравого світла.

HR 8799 e – четверта планета, що обертається навколо зірки HR 8799. Це молодий, гарячий і масивний газовий гігант, чия маса у 5-10 разів більша за масу Юпітера, а її температура – 1000°C. HR 8799 e набагато молодша за будь-яку планету, що обертається навколо нашого Сонця. Їй всього 30 мільйонів років. Землі – 4,5 мільярда років.

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Джерело: eso
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