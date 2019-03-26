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Hubble зафіксував народження гігантського шторму на Нептуні

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Hubble зняв Велику чорну пляму на Нептуні - фото 1
Hubble зняв Велику чорну пляму на Нептуні / goroskop24

Космічний телескоп Hubble зняв Велику чорну пляму на Нептуні – гігантський шторм. Це явище утворилося навколо області низького тиску.

Шторм у вигляді плями, який може здатися на фото невеликим, простягається на 13 тисяч кілометрів в довжину. Відомо, що вчені виявили перші дві бурі на Нептуні у 1989 році за допомогою супутника Voyager 2.

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Пізніше за допомогою Hubble вдалося відкрити ще чотири. Однак лише зараз астрономи змогли зафіксувати і вивчити великий шторм.

Шторм збільшується поступово. З минулого року він став помітний камерам телескопа. Дослідження таких "плям" дає розуміння того, як існують крижані планети, подібні до Нептуна.

Шторм на Нептуні - фото 316902
Шторм на Нептуні

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