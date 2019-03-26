Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Місячний зонд показав, який схід Сонця над Землею: ефектне відео

  • 54
Світанок на Землі з несподіваного ракурсу - фото 1
Світанок на Землі з несподіваного ракурсу / Israel To The Moon

Ізраїльський місячний зонд зафіксував, як виглядає схід Сонця над Землею, і це фантастичне видовище! Науковці показали зовсім новий ракурс.

Ізраїльський зонд Beresheet, який розробили для місії на супутнику Землі, зумів зняти схід Сонця над нашою планетою. Запис одразу ж з'явився на офіційній сторінці проекту в соцмережі Twitter. Додамо, що зонд зараз на відстані у 405 тисяч км від Землі, а вже 4 квітня він повинен вийти на орбіту Місяця.

І ще: NASA випробовує вплив штучної гравітації на людину

Читайте також: Цю обсерваторію оцінять фанати Зоряних воєн

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
  • 20 березня, 19:00
  • 1673
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2347
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1343683
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології