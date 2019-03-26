Місячний зонд показав, який схід Сонця над Землею: ефектне відео

Ізраїльський місячний зонд зафіксував, як виглядає схід Сонця над Землею, і це фантастичне видовище! Науковці показали зовсім новий ракурс.

Ізраїльський зонд Beresheet, який розробили для місії на супутнику Землі, зумів зняти схід Сонця над нашою планетою. Запис одразу ж з'явився на офіційній сторінці проекту в соцмережі Twitter. Додамо, що зонд зараз на відстані у 405 тисяч км від Землі, а вже 4 квітня він повинен вийти на орбіту Місяця.

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Sunrise Video from #Beresheet From the #spacecraft's point of view. In the video, #earth can be seen hiding the #sun & then exiting the same shadow created by the Earth and the sun's exposure. This process creates a kind of sunrise image! #IsraelToTheMoon @ILAerospaceIAI pic.twitter.com/y6IR80oz73 — Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 24 березня 2019 р.

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