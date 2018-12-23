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Учені виявили нову несподівану причину ожиріння

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Що призводить до ожиріння - фото 1
Що призводить до ожиріння

Науковці дійшли до висновку, що сон та апетит тісно пов'язані.

Експерти назвали нову причину для проблем з вагою, яка ховалась у якості сну. Саме недосип випливає на появу зайвої ваги, адже активізує зони мозку, які відповідають за апетит.

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Тому організм відчуває потребу у комфортному харчуванні, тобто у фастфуді. Адже він приносить позитивні емоції, а також зайву вагу. До того ж, брак сну змушує збільшуватись апетит, а також порушувати режим харчування на фоні тривалої втоми. Саме накопичення стресу та бажання до нездорової їжі призводить до ожиріння. Тому, якщо людина хоче схуднути, перш за все, варто нормалізувати сон, а також уважніше ставитись до свого раціону.

Що призводить до ожиріння - фото 297153
Що призводить до ожиріння

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Джерело: zdorovia.com.ua
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