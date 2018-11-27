Учені виявили несподівану властивість сиру

Науковці розповіли, чому не варто нехтувати сиром у раціоні.

Американські експерти дійшли до висновку, що сир має незвичайну властивість позитивно впливати на слуховий апарат. Річ у тому, що смаколик має вдосталь амінокислоти "метіонін", які здатні захистити нервові волокна від ймовірних пошкоджень.

І ще: Цей сезонний фрукт чудово зміцнює імунітет взимку

Тому науковці вважають, що правильна методика вживання сиру може допомогти лікувати слухові дисфункції. Несподіване відкриття учених зацікавили військових США, які планують таким чином змінити ситуацію зі здоров'ям тих людей, які страждали від гучних вибухів.

Варто додати, що сир також корисний для правильної роботи нирок, серцево-судинної системи, легенів. Окрім цього у ньому чимало казеїну, який має високу поживну цінність та сприяє зміцнення кісткової тканини.

Незвичайна властивість сиру

Читайте також: Смачні продукти, які покращують настрій