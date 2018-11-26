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Цей сезонний фрукт чудово зміцнює імунітет взимку

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Хурма – прекрасний перекус - фото 1
Хурма – прекрасний перекус / healthline

Хурма, яка може зміцнювати імунітет, прискорює одужання під час застуди.

Хурма незамінна у сезон застуд. Її сік насичений вітамінами С і B, каротином, мінеральними солями, магнієм. Дубильні речовини хурми володіють терпкими і бактерицидними властивостями, це прекрасний засіб від болю і запалень горла і носоглотки.

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Хурма покращує роботу органів травлення, сприяє очищенню печінки, що також допомагає прискорити одужання при застуді. У цьому фрукті багато натрію, калію, магнію, кальцію, заліза та інших цінних мікроелементів. Вживання хурми у зимовий сезон корисне ще й тому, що воно підтримує психіку, заспокоює нерви, покращує тонус.

"У цьому фрукті багато глюкози і фруктози, що є чудовим підживленням для роботи мозку. Хурма – прекрасний перекус у перервах між основними прийомами їжі: вона швидко викликає відчуття ситості, але в той же час не обтяжує зайвими калоріями", – заявили дієтологи.

Цей сезонний фрукт чудово зміцнює імунітет - фото 291459
Цей сезонний фрукт чудово зміцнює імунітет

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Джерело: healthline
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