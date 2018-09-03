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Учені виявили несподівану користь брехні

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Чим корисно брехати - фото 1
Чим корисно брехати / pxhere

Науковці розповіли, коли брехня здатна принести користь та зробити людину розумнішою.

Канадські науковці з Торонтського університету разом з ученими зі США, Сінгапуру та Китаю виявили, що уміння брехати здатне покращувати розумові здібності дітей, а також полегшувати розуміння власного оточення.

І ще: Як розпізнати брехню: ознаки того, що вас хочуть обманути

За словами експертів, діти, які інколи брешуть, мають кращі результати щодо когнітивного розвитку, аніж їх чесні однолітки. Це підтвердив експеримент за участю 42 дітей, який було приблизно по 3,5 роки. Всіх розділили на дві групи і дали завдання ховати солодощі в одній руці від дорослих, а дорослі мали вгадати, у якій саме руці смаколики.

Щоправда, у першій групі всі грали чесно, а в другій дітей навчали брехати. Згодом психологічні тести виявили, що саме представники "шахраїв" значно краще розуміли наміри людей.

Це цікаво: Науковці пояснили, чому краще бути непунктуальним

Джерело: fakty.ictv.ua
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