Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019

Цей продукт ефективно спалює жирові відкладення

  • 29
Завдяки йогуртам можна зменшити індекс маси тіла - фото 1
Завдяки йогуртам можна зменшити індекс маси тіла / Vogue UA

Тим, хто хоче схуднути, радять вживати йогурти, бо вони – чудові помічники у позбавленні від зайвих кілограмів.

Наукові фахівці зробили висновок, що пробіотичні добавки можуть надати велику послугу людині. Так, якщо щодня вживати йогурт, збагачений пробіотиками, можна позбутися від 600 грамів ваги всього через три тижні.

І ще: Лікарі нагадали про користь граната взимку

До такого висновку прийшли експерти у ході аналізу 15 попередніх досліджень, які були присвячені впливу пробіотиків на організм. Майже тисяча дорослих людей помітили, що після вживання пробіотичних добавок в них істотно знизилася вага за 3-12 тижнів.

Також наголошується, що завдяки йогуртам можна зменшити індекс маси тіла і кількість жиру в організмі. Причина такого позитивного результату криється в тому, що пробіотики здатні усунути дисбаланс в кишечнику, що призводить до того, що організм перетворює калорії на жир, викликаючи появу зайвих кілограмів.

Цей продукт ефективно спалює жирові відкладення - фото 301771
Цей продукт ефективно спалює жирові відкладення

Читайте також: Учені назвали несподівану користь голодування

Джерело: healthline
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-10 додатків для смартфона, які підвищать вашу продуктивність
  • 15 cічня, 12:13
  • 1172
Дівчина тижня: спокуслива американська модель Меггі Роулінс
  • 13 cічня, 17:10
  • 902
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1036452
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа