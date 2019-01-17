Цей продукт ефективно спалює жирові відкладення

Тим, хто хоче схуднути, радять вживати йогурти, бо вони – чудові помічники у позбавленні від зайвих кілограмів.

Наукові фахівці зробили висновок, що пробіотичні добавки можуть надати велику послугу людині. Так, якщо щодня вживати йогурт, збагачений пробіотиками, можна позбутися від 600 грамів ваги всього через три тижні.

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До такого висновку прийшли експерти у ході аналізу 15 попередніх досліджень, які були присвячені впливу пробіотиків на організм. Майже тисяча дорослих людей помітили, що після вживання пробіотичних добавок в них істотно знизилася вага за 3-12 тижнів.

Також наголошується, що завдяки йогуртам можна зменшити індекс маси тіла і кількість жиру в організмі. Причина такого позитивного результату криється в тому, що пробіотики здатні усунути дисбаланс в кишечнику, що призводить до того, що організм перетворює калорії на жир, викликаючи появу зайвих кілограмів.

Цей продукт ефективно спалює жирові відкладення

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