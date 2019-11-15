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Учені виявили на Землі місце, де немає ніяких ознак життя

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У цих озерах не виживе жоден організм - фото 1
У цих озерах не виживе жоден організм

Інопланетний ландшафт, що оточує ефіопський вулкан Даллол, оповитий гідротермальними басейнами, в яких зафіксовані одні з найбільш екстремальних умов на планеті. Саме цю місцину, на думку вчених, не заселяє жоден живий організм на Землі.

Ландшафт, що оточує вулкан Даллол в північній Ефіопії, розфарбований у неземні жовті й зелені відтінки. Згідно з новим дослідженням екологів з Національного центру наукових досліджень Франції, деякі з них, мабуть, повністю позбавлені життя.

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Різні форми життя на нашій планеті пристосувалися до виживання в досить суворих умовах – надгарячих, суперкислотних або неймовірно солоних місцях. Але чи може організм вижити у середовищі, яке поєднує в собі всі ці три умови, наприклад, в барвистих водах гідротермального регіону Даллол?

Щоб знайти відповідь на це питання, учені взяли проби рідини з кількох водойм Даллол. Деякі з них були гарячими, кислотними та солоними одночасно, інші не мали екстремального рівня кислотності. Вчені проаналізували весь генетичний матеріал, знайдений у пробах, щоб ідентифікувати будь-які організми, що живуть в цьому середовищі.

Деякі з менш екстремальних басейнів були переповнені хлоридом натрію, проте до його високої концентрації все ж можуть пристосуватися деякі крихітні організми. У екстремальніших були присутні високі концентрації солі на основі магнію – ці умови практично несумісні з розвитком життя, тому що магній руйнує клітинну мембрану.

Ці ландшафти абсолютно не підходять для життя - фото 368339
Ці ландшафти абсолютно не підходять для життя

У середовищі, яке було одночасно кислотним, гарячим і містило солі магнію, вчені не виявили ніякої ДНК і, отже, ніяких слідів живих організмів, як говориться в дослідженні.

З іншого боку, в менш екстремальних водоймах дослідники виявили велику різноманітність бактерій, в основному архей. Результати дослідження можуть послужити пересторогою для тих, хто займається пошуками життя за межами Землі.

Існує ідея, згідно з якою будь-яка планета з рідкою водою на поверхні придатна для життя, – сказала провідний автор дослідження П. Лопес-Гарсія. – Однак, як показують мляві калюжі Ефіопії, вода може бути необхідною умовою, але її наявності дуже мало.

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Джерело: livescience
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