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Учені виявили генетичну мутацію, яка відповідає за тривалість сну

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А скільки годин спите ви? - фото 1
А скільки годин спите ви?

Науковці виявили рідкісну генетичну мутацію, яка пояснює, чому деяким людям не потрібні ті вісім годин сну, без яких більшість з нас відчувають себе втомленими.

Люди з мутованим геном ADRB1, який виявили у понад 50 сім'ях, сплять на дві години менше, ніж середньостатистична людина. Вони також часто оптимістичніші та запрограмовані на багато завдань, а ще – енергійні.

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Дослідження показало, що у таких людей вищий больовий поріг, вони не страждають від зміни часових поясів і можуть навіть жити довше, при цьому не страждаючи від будь-яких несприятливих наслідків для здоров'я, пов'язаних з позбавленням сну. Чому це так, досі залишається загадкою.

Як виявили мутацію?

Досі тривалість сну ніколи не вивчалася в генетичному аспекті. За словами дослідників, це явище взагалі важко вивчати, адже люди використовують будильники, каву й таблетки, щоб змінити свої природні цикли сну. Через ці втручання стає важче відрізняти людей, які природним чином сплять менше за тих, хто робить це завдяки штучній стимуляції.

У 2009 році вчені виявили, що люди, котрі успадкували певну мутацію гена DEC2, у середньому спали по 6,25 години на добу. Ті, у кого не було мутацій, спали в середньому по 8,06 години. Це стало першим доказ того, що природний короткий сон був (принаймні, в деяких випадках) генетично обумовленим. Однак ця мутація настільки рідкісна, що не могла пояснити всі випадки, коли людям не потрібно багато часу на сон.

Останній прорив у цій сфері досліджень стався, коли вчені виявили сім'ю, в якій три покоління природним чином висипалися за короткий час. При цьому ні у одного з цих людей не було мутованого гена DEC2. Тоді вчені проаналізували геном сім'ї і виявили нову мутацію ADRB1.

Люди з мутованим геном ADRB1 були активнішими під час неспання, а також під час швидкого сну. В експериментах з пацюками вчені виявили, що тваринам з мутацією потрібно на 55 хвилин менше сну щодня.

Ось чому декому не потрібно спати по 8 годин на добу - фото 351925
Ось чому декому не потрібно спати по 8 годин на добу

Як відкриття допоможе людям, які не висипаються?

Учені говорять, що їх відкриття допоможе в розробці ліків для боротьби з умовами, пов'язаними з недосипанням.

За словами провідного автора дослідження Ін-Хуей Фу, сьогодні більшість людей хронічно позбавлені сну. Це має добре відомі довгострокові наслідки для здоров'я. Такі люди частіше страждають від серцево-судинних захворювань, раку, деменції, порушення обміну речовин і ослаблення імунної системи.

Вивчаючи людей, яким потрібно менше часу на відновлення, дослідники сподіваються дізнатися, що саме сприяє гарному й ефективному нічному сну.

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Джерело: Independent
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