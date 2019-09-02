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Найпопулярніші міфи про молоко, в які не варто вірити
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Молоко, мабуть, один із тих продуктів, який щільно обріс міфами. Втім, ми готові зруйнувати деякі з тих, у які ви, швидше за все, досі вірите.
Відразу ж наголосимо, що молоко – унікальний продукти, який не має аналогів по корисності й необхідності для організму. Щоправда, міфи змушують багатьох людей відмовлятися від нього, щоб не нашкодити собі. Розберімось, що ж з цього – відверта маячня.
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Молоко підходить тільки дітям. Це оманлива думка, якої дотримуються мільйони людей по всьому світу, вважаючи, що їх організм не здатний засвоювати молочні продукти. Вчені ж стверджують, що молоко та молочні продукти корисні в будь-якому віці, а якщо наявна непереносимість свіжого молока – варто замінити його на кисломолочні продукти або продукти зі зниженою лактозою.
У молоці багато холестерину. Офіційно заявляємо: організму дорослої людини потрібно приблизно 350 мг харчового холестерину на добу. У склянці ж молока – приблизно 14 мг, так що молоко не здатне "засмічувати" судини, і навіть корисне для них, оскільки містить різні жирні кислоти.
Молоко з низьким вмістом жиру корисніше. Все навпаки – жири молока сприяють кращому засвоєнню кальцію та вітамінів, а також спалюють шкідливий холестерин.
У молоці – небезпечні гормони. Реальність така, що в кожному продукті є гормони, але наша травна система відмінно справляється з їх переробленням і виведенням. А на статеві гормони людини молоко взагалі ніяк не впливає.
Маємо надію, що ми зруйнували кілька міфів, у які вірили ви. А тепер гайда по склянку молока та вівсяне печиво!
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