Учені виявили, чому чоловіки рідше носять захисні маски

Науковці з Мідлсекського університету в Лондоні й Інституту Берклі в Каліфорнії провели цікаве дослідження, аби зрозуміти, чому чоловіки не надто охоче носять захисні маски. Причина вас однозначно вразить!

Виявилося, що велика кількість чоловіків ігнорує захисні маски, оскільки вважає їх проявом слабкості.

Це цікаво: Маскне: у мережі обговорюють нові наслідки постійного носіння маски

"Деякі чоловіки вважають, що COVID-19 їх не торкнеться і залишають маски будинку", – пишуть співавтори дослідження Валеріо Капрара і Елен Барсело. Але дані Китаю, Іспанії, Італії та Нью-Йорка свідчать про інше: саме чоловіки, а не жінки, частіше вмирають від коронавірусу.

В опитуванні взяли участь 2459 людей, 51% з них – чоловіки. В основному всі респонденти живуть у великих містах, їм від 25 до 54 років. "Для чоловіків носіння маски – це щось ганебне. Те, що виставляє їх в не найкращому світлі перед оточуючими", – кажуть дослідники.

Інше опитування, проведене Інститутом Геллапа у квітні, показало, що тільки 29% чоловіків можуть сказати, що завжди надягають маску, якщо виходять з дому. Серед жінок цей показник вищий – 44%. І така тенденція спостерігалася ще кілька років тому, під час спалаху атипової пневмонії – тоді жінки також носили маски набагато частіше.

Чоловіки не надто охоче носять захисні маски

Автори опитування вважають, що вся справа в інформуванні населення в галузі охорони здоров'я. Воно просто не розраховане хлопчиків і дорослих чоловіків. Оскільки гендерні стереотипи досі мають силу, про засоби слухають і розповідають в основному жінки: мами, вчительки в школах, медсестри і т. д.

"Якщо акценти змістяться на патріотизм, дисципліну й особисту відповідальність, то носіння маски стане серед чоловіків почесною справою", – міркують дослідники.

Читайте також: Це геніально: дизайнерка показала, як зробити маску з торбинки IKEA