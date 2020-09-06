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Учені вияснили, що під танцювальну музику неможливо не танцювати
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Команда норвезьких учених визначила, що під музику практично неможливо не рухатися, особливо під жанр EDM (електронна танцювальна музика). Команда провела низку досліджень, аби дізнатися, як пов'язані рухи та музика.
Головний учений дослідження – професор музичних технологій Олександр Рефсум Єнсеніус. За його словами, він і його колеги першими у світі вивчили мікрорухи, які мимоволі робить людина, слухаючи музику.
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Свою головну тезу вчені підтвердили за допомогою даних, які їм вдалося зібрати незвичайним способом: протягом чотирьох років вони проводили конкурс на найбільш нерухомого норвежця – його учасники повинні були якомога довше простояти без рухів, прослуховуючи при цьому мелодії з різною швидкістю бітів. Виявилося, що людям складніше втриматися від танців, коли звучить EDM. При цьому результати не залежали від параметрів на кшталт віку, статі чи зросту.
Науковці зробили й інші відкриття. Наприклад, дізналися, що людина рухається ще частіше, якщо слухає музику в навушниках, а не через динаміки. Єнсеніус дає цьому феномену просте пояснення: в навушниках людина ніби залишається наодинці і забувається, а тому менше контролює рухи. Також стало відомо, що в більшості випадків люди рухаються з закритими очима, а не з відкритими.
Перед проведенням експериментів вчені просили учасників пройти особистісні тести. Виявилося, що люди, схильні до апатії, танцювали більше, ніж інші.
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