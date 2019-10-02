Учені вивчають походження жіночого оргазму за допомогою кроликів

Спостереження за кролицями довели схожість жіночого оргазму з біологічним механізмом, який стимулює овуляцію під час статевого акту. Натомість у людей і людиноподібних мавп жіночий оргазм еволюціонував з такого механізму, вважають американські вчені.

На жіночий оргазм негативно впливають деякі препарати – наприклад, антидепресант флуоксетин.

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Учені припустили, що якщо речовина так само вплине на ссавців, у яких овуляція стимулюється статевим актом, то ці біологічні механізми споріднені. Цю гіпотезу перевірили на кроликах.

Науковці два тижні давали кролицям флуоксетин, після чого їх злучали з кроликом на ім'я Френк – єдиним самцем в експерименті. Потім вчені підрахували, що у випробовуваних кролиць було на 30% менше овуляцій, ніж у самок з контрольної групи.

У жінок оргазм з часом еволюціонував

На основі цих експериментів дослідники зробили висновок, що жіночий оргазм еволюціонував з більш раннього механізму, потрібного для продовження роду.

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