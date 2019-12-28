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Учені відтворили зовнішність дівчини з кам'яного століття: фотофакт

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Древня людина - фото 1
Древня людина / sciencealert

Фахівці з Копенгагенського університету відновили геном жінки, яка жила 5700 років тому, за слідами ДНК, залишеними на скам'янілій "жуйці".

У розпорядженні вчених були лише затверділі грудки березової смоли, що зберегли сліди зубів.

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Давню жуйку виявили в ході розкопок в Сільтхольмі на острові Лолланн, на півдні Данії. Можливо, стародавні жителі Скандинавії нагрівали смолу, а потім жували шматочки, щоб отримати свого роду клей. Липка речовина дозволяла закріплювати загострені камені на дерев'яних держаках.

Учені відтворили зовнішність дівчини з кам'яного століття: фотофакт - фото 376996

Вченим вдалося витягти зі смоли фрагменти ДНК і відновити геном, а також вперше відтворити зовнішність людини, не маючи в розпорядженні ніяких скелетних останків. Крім цього, вченим вдалося отримати уявлення про те, чим харчувалася жінка. Зокрема, були виявлені мікроби, пов'язані з хворобою ясен і вірусом Епштейна.

Найімовірніше, у жінки була темна шкіра, темно-каштанове волосся і блакитні очі. Результати також показують, що її предки були мисливцями-збирачами, і прибули на територію сучасної Данії з континентальної Європи.

Учені відтворили зовнішність дівчини з кам'яного століття: фотофакт - фото 376997

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Джерело: sciencealert
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