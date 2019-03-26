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Учені успішно випробували протизаплідні таблетки для чоловіків
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Дослідники роками намагаються створити ефективний чоловічий контрацептив. У пошуках альтернативи презервативів і вазектомії вчені випробовують різні таблетки, ін'єкції і гелі. Але лише останнім часом ці експерименти, нарешті, почали приносити результати.
Команда біологів з Вашингтонського університету в Сієтлі успішно протестувала чоловічий протизаплідний препарат у вигляді таблетки. Прогестерон, що міститься в ньому, пригнічує виробництво гормонів, необхідних для вироблення сперматозоїдів і тестостерону в сім'яниках. Крім того, засіб містить гормон андроген, який компенсує нестачу тестостерону і підтримує вторинні статеві ознаки і сексуальний потяг.
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Впродовж 28 днів 40 здорових добровольців взяли участь у випробуваннях на безпеку. Десять з них отримували плацебо, а інші – по 200 або 400 мг препарату в день.
У чоловіків, які приймали препарат, були значно нижчі рівні гормонів, що стимулюють вироблення сперматозоїдів. У більшості добровольців не було помічено значних побічних ефектів. Жоден з них не вийшов з експерименту, однак у кількох проявився головний біль, втома і вугрі. Декілька чоловіків відзначили помірне зниження лібідо і легку еректильну дисфункцію.
На наступному етапі дослідники безпосередньо виміряють, наскільки менше стало вироблятися сперматозоїдів. За словами вчених, для цього необхідний експеримент тривалістю як мінімум три місяці.
Перш ніж препарат вийде на ринок, може пройти до десяти років. Однак вчені сподіваються, що одного разу чоловіки отримають ефективний і простий в застосуванні контрацептив, який допоможе знизити кількість небажаних вагітностей.
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