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Учені упіймали білу акулу вражаючих розмірів: відео

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Учені упіймали білу акулу вражаючих розмірів: відео - фото 1

Співробітники некомерційної організації OCEARCH виловили велику білу акулу довжиною близько п'яти метрів і вагою у півтори тонни. Вік хижачки – понад 50 років. Це сталося поблизу канадської провінції Нова Шотландія.

Вчені детально вивчили акулу: зробили ультразвукове дослідження, взяли зразки крові, м'язів, шкіри і бактерій з її зубів.

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"Це справжня королева океану і матріарх. У неї є шрами і загоєні рани, які розповідають про багату історію її довгого життя. Коли стоїш поруч з нею, відчуваєш себе дуже маленьким", – розповідає голова організації Кріс Фішер, який керував експедицією.

Акулу назвали Нукумі (Nukumi). Вчені залишили в її тілі датчики, один з яких буде записувати, як глибоко вона опускається, а інший – відстежувати її переміщення протягом наступних п'яти років.

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Джерело: 9news
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