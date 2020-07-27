Учені створили пароль на основі сміху, і його майже неможливо зімітувати

Якщо ви завжди мали страх, що ваш пароль зламають зловмисники, то у нас є гарна новина. Зовсім необов'язково самостійно придумувати комбінацію, яку ви й так ніколи не запам'ятаєте. Тепер для створення крутого та надійного паролю достатньо буде лише засміятися.

Дослідники з Університету Лагосу створили біометричний пароль на основі сміху. Вони вважають, що він такий же надійний, як і відбитки пальців або сітківка ока.

Це цікаво: Чому розповідати про свої провали корисніше, ніж про успіхи

Учені довели, що, на відміну від тембру голосу і манери вимови, людський сміх практично неможливо зімітувати. Пароль є свого роду цифровим підписом, який автори дослідження зібрали на основі звукових частот, що визначаються в сміху людини. Під час низки випробувань учені довели, що такий пароль безпечний на 90%.

Автори дослідження впевнені, що сміх має великий потенціал в області біометрії, а паролі на його основі можуть згодом використовуватися у різних додатках.

Ми вже собі уявили, як на касі під час розрахунку ваш смартфон попросить вас голосно заржати, аби підтвердити оплату. Принаймні в епоху коронавірусу маску знімати не потрібно буде ;)

Читайте також: Скільки годин на день можна дивитися телевізор без шкоди для здоров'я