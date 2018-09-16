Учені створили літаючого робота-комаху

У Нідерландах наукові співробітники змогли створити робота з унікальною системою пересування, скопіювавши політ комах.

Винахід належить фахівцям Дельфійського технологічного університету. В рамках проекту DelFly їм вдалося оснастити робота алгоритмом польоту по аналогії з помахами крил справжніх комах. Унікальний механізм з чотирма прозорими крилами назвали Nimble.

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Завдяки вкрай малій вазі і великій площі крил Nimble може пересуватися так само швидко, як і жива істота. Поки що робот здатний долати відстань в 1 км, так як заряду вбудованої батареї вистачає на 5 хвилин енерговитратного польоту.

При цьому автори винаходу не розглядають його як дорогу іграшку. Винахідники бачать в Nimble корисного помічника, здатного вирішувати безліч завдань. Наприклад, з його допомогою можна вивчати поведінку плодових мух. Адже традиційними способами вивчати комах в природному середовищі досить складно.

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