Учені створили імплант для перетворення думок у голос

Неврологи з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско створили імплантат, здатний декодувати сигнали мозку і перетворювати їх у синтезовану мову. На основі розробки можуть бути побудовані нейронні мовні протези.

У перспективі це допоможе нормально спілкуватися людям, котрі страждають від інсульту, черепно-мозкових травм і різних нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Паркінсона, розсіяний склероз і бічний аміотрофічний склероз.

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Уперше в історії ми можемо генерувати цілі речення на основі мозкової активності людини. Це доказ того, що з вже доступною технологією ми можна створити пристрій, який є клінічно життєздатним у пацієнтів з втратою мови, – зазначив Едвард Чанг, професор неврологічної хірургії і співробітник Інституту нейробіології імені Вейля.

Розроблений імплантат поміщається на мозок пацієнта і сканує сигнали. Потім він декодує отриману інформацію і передає на інший прилад, який генерує синтетичну мову.

Інплант синтезує думки у мову

Як розповів Едвард Чанг, точне зіставлення звуку з анатомією дозволяє вченим створювати реалістичний віртуальний голос для кожного пацієнта. Для цього вони застосували два алгоритми машинного навчання. Перший використовується для декодера, який перетворює сигнали мозкової активності, що виробляються під час промови, в рухи віртуального голосового тракту. Другий алгоритм застосовується синтезатором, який перетворює отримані рухи голосового тракту в синтетичний голос пацієнта.

Дослідники поки не повідомляють, коли їх розробка буде готова до масового застосування в медицині.

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