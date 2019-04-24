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Паніка скасовується: чи провокують мобільні телефони появу раку
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Учені спростували побоювання, які накопичувалися протягом десятиліть. Електромагнітна радіація, яка іде від мобільних телефонів, надто слабка для того, щоб пошкоджувати клітини людського тіла.
Майже 25 років людство залежить від мобільних телефонів, а деякі люди не розлучаються з ними ні на хвилину. Ми постійно використовуємо ці зручні девайси не тільки для традиційних телефонних переговорів, але для читання електронної пошти, перегляду сторінок в інтернеті, прослуховування музики, різного роду ігор і мобільних додатків.
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Однак до останнього часу лунають припущення про те, що смартфони загрожують здоров'ю людини. Нібито, розташовані під час розмов дуже близько від мозку вони виділяють електромагнітну радіацію, яка може спровокувати пухлини.
Англійська телекомпанія BBC підготувала цілий документальний фільм, який був присвячений відповідям на запитання про небезпеку мобільників для здоров'я людини. Зібрані експерти категорично стверджують про те, що електромагнітна радіація має низьку інтенсивність, вона занадто слабка для того, щоб пошкодити клітини людського тіла. Що ж стосується тих досліджень, які буцімто підтверджували небезпека мобільників, то в них використовувалися лабораторної миші, на яких впливали надзвичайно високим рівнем радіації. Людина з нею ніколи не зіткнеться, якщо тільки він не опиниться біля ядерного реактора. Мобільні телефони такої потужної радіації не виробляють.
Наші смартфони виділяють радіочастотні хвилі в формі електромагнітної радіації, які поширюються від антени. Раніше ці антени стирчали з телефонів, а сьогодні вони ховаються всередині пристроїв. Коли ми прикладаємо трубку до вуха, то антена виявляється близько від нашого мозку, і теоретично він може поглинати деяку кількість енергії. Однак телефони, як і інші домашні гаджети на зразок мікрохвильових печей, виділяють неіонізуючу радіацію низької інтенсивності та частоти. Вона навіть теоретично не здатна пошкодити клітини, як підкреслюють вчені.
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