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Учені створили електронні контактні лінзи з безпровідною зарядкою

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Лінзи заряджатимуться без дротів - фото 1
Лінзи заряджатимуться без дротів

З розвитком технологій розширені функції отримують не лише великогабаритні VR-шоломи й AR-окуляри, але і мініатюрні контактні лінзи. Втім, навіть найкрихітнішим елементам таких систем потрібне живлення, і корейці вже знайшли спосіб заряджати подібні пристрої – причому без використання дротів.

Дослідники з сеульського Університету Енсе розробили гнучку структуру, яка проводить струм без нагріву, небезпечного для людського ока. Всі дрібні деталі вони видрукували на спеціальному 3D-принтері.

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Головним джерелом живлення й основою конструкції став суперконденсатор, здатний підтримувати роботу пристрою до семи днів. За безпровідну зарядку гаджета відповідають випрямляч електричного струму й антена зі срібного нановолокна, розташована по колу структури.

У результаті фахівці створили лінзу, яка вимірює рівень глюкози в крові носія і передає ці відомості за допомогою світлодіодного індикатора. Всі елементи конструкції розташовані таким чином, щоб не перешкоджати нормальному огляду людини. Тести пристрою показали, що він безпечний і не нагрівається вище допустимих температур навіть під час підзарядки.

Лінзи не перегріваються під час зарядки - фото 377828
Лінзи не перегріваються під час зарядки

Учені припустили, що їх робота може вплинути на розвиток технологій створення "розумних" лінз. На їхню думку, в першу чергу такі пристрої стануть в пригоді у медичних цілях – наприклад, для спостереження пацієнтів з діабетом. Чи можливо застосувати подібну структуру в інших сферах, включаючи розважальні, винахідники поки не повідомляли.

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Джерело: sciencemag
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