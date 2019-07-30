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Учені придумали контактні лінзи, які наближають зображення

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Унікальні лінзи дозволять наближувати картинку - фото 1
Унікальні лінзи дозволять наближувати картинку

Група вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго розробила контактні лінзи, якими можна керувати за допомогою рухів очей. Вони збільшують і зменшують масштаб зображення, якщо кліпнути двічі.

Під час досліджень учені виміряли електроокулографічні сигнали, які створюються при русі очей, – погляд вгору, вниз, вліво, вправо, кліпання, подвійне кліпання – і створили прототип м'якої біоміметичної лінзи, яка може безпосередньо реагувати на ці рухи.

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Ця лінза не схожа на звичайну навіть візуально. Вона створена з полімеру та передбачає п'ять електродів, які оточують очі та передають електричні сигнали. При отриманні останніх лінза здатна досягти необхідної деформації та збільшитися на 32%. Таким чином, щоб змінити масштаб, користувачеві необхідно просто двічі кліпнути очима.

Учені придумали контактні лінзи, які наближають зображення - фото 344622

Поки невідомо, чи з'являться лінзи у продажу і хто візьметься за їх виробництво. Вчені сподіваються, що їх розробка допоможе в майбутньому створити очні протези або спеціальні окуляри.

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Джерело: onlinelibrary
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