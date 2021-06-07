Учені створили цифрову тканину, яка збирає, зберігає та обробляє дані

Науковці з Массачусетського технологічного інституту створили перше в історії цифрове текстильне волокно. Воно може зберігати, обробляти та перетворювати інформацію.

Як повідомляє видання MIT, для створення тканини учені використовували полімер, який виступає в ролі звичайної текстильної нитки і його можна вплести в тканину.

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Він також здатний проводити електричний сигнал. У тканину вмонтували сотні крихітних крем'яних чипів, які пов'язувалися між собою провідниковим волокном.

З цієї тканини учені пошили рушник, на якому понад два місяці зберігався повноцінний 767-кілобітний короткометражний фільм і музичний файл розміром 0,48 мегабайта. Потім дослідники вшили шматок матеріалу у пахву сорочки добровольця. Він збирав дані про температуру тіла власника упродовж 270 хвилин.

Надалі тканина з інноваційним волокном може використовуватися для довгострокового моніторингу здоров'я людини. Учені продовжують покращувати технологію, щоб надати їй ще більше функцій.

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