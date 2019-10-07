Учені створили 3D-карту Місяця: відео

Фахівці NASA створили тривимірну карту Місяця – CGI Moon Kit. Для створення 3D-карти знадобилися дані, які були зібрані протягом десяти років.

Матеріали для інтерактивної карти вчені отримали за допомогою міжпланетної автоматичної станції Lunar Reconnaissance Orbiter. Вона робила знімки і збирала інформацію про Місяць понад 10 років.

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Перебуваючи на орбіті супутника, апарат сфотографував практично всю видиму поверхню Місяця. Рельєф космічного тіла вивчили за допомогою лазерного висотоміра, що показує перепади висот.

3D-карту Місяця створив працівник NASA зі штату Меріленд – Ерні Райт зі студії. Дані космічного апарату він зібрав в карту зміщення, отримавши тривимірну модель.

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