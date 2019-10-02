У NASA опублікували загадкові звуки, які записали на Марсі

Посадковий модуль InSight за допомогою дуже чутливого сейсмометра SEIS записав на Марсі дивні звуки, які людське вухо не здатне вловити. Прослухати звуки, записані фактично під поверхнею Червоної планети, можна на сайті NASA. Доступ до них вільний.

Так, вчені говорять, що якщо на Марсі прикласти вухо до поверхні, то можна почути цілу симфонію звуків. Правда, для цього потрібне спеціальне надчутливе вухо, яким і оснащений посадковий модуль InSight.

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Йдеться про сейсмометр, який був розроблений спеціально, щоб записувати марсіанські звуки. До таких відносяться, наприклад, сейсмічні хвилі землетрусів, які поширюються в глибинах Червоної планети. Повідомляється, що в цілому сейсмометр зафіксував близько 100 подій. З них 21 вчені ідентифікували як землетруси.

Варто відзначити, що звуки були записані датчиками дуже широкого діапазону, встановленими на SEIS. Вони більш чутливі на дуже низьких частотах – якраз на тих, які не здатне вловити людське вухо. Щоб звуки стали чутні через навушники, фахівці обробили дані. Вони нагадують гуркіт.

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