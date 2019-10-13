Гарячі австралійські пожежники потішили фанаток новим календарем

Австралійські пожежні випустили новий номер щорічного благодійного календаря Firefighters Calendar. Рятувальники традиційно фотографувалися з тваринами, які шукають будинок або перебувають під загрозою зникнення.

Традиція існує вже 26 років. З 1993 року колоритні рятувальники постають на сторінках календаря у напівоголеному вигляді, щоб прилягти увагу до якоїсь проблеми. Частенько вони позують разом із бездомними або зникаючими тваринами.

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Кошти, отримані від продажу видання, перераховуються у благодійні фонди. З 1993 року організації Firefighters Calendar вдалося зібрати понад 300 млн доларів. Календар коштує 20 доларів (близько 500 грн) і завжди розкуповується.

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