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Гарячі австралійські пожежники потішили фанаток новим календарем

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Пожежники знову знялися у благодійному календарі - фото 1
Пожежники знову знялися у благодійному календарі

Австралійські пожежні випустили новий номер щорічного благодійного календаря Firefighters Calendar. Рятувальники традиційно фотографувалися з тваринами, які шукають будинок або перебувають під загрозою зникнення.

Традиція існує вже 26 років. З 1993 року колоритні рятувальники постають на сторінках календаря у напівоголеному вигляді, щоб прилягти увагу до якоїсь проблеми. Частенько вони позують разом із бездомними або зникаючими тваринами.

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Гарячі австралійські пожежники потішили фанаток новим календарем - фото 361279

Гарячі австралійські пожежники потішили фанаток новим календарем - фото 361280

Гарячі австралійські пожежники потішили фанаток новим календарем - фото 361281

Гарячі австралійські пожежники потішили фанаток новим календарем - фото 361282

Гарячі австралійські пожежники потішили фанаток новим календарем - фото 361283

Гарячі австралійські пожежники потішили фанаток новим календарем - фото 361284

Кошти, отримані від продажу видання, перераховуються у благодійні фонди. З 1993 року організації Firefighters Calendar вдалося зібрати понад 300 млн доларів. Календар коштує 20 доларів (близько 500 грн) і завжди розкуповується.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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