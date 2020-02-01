Учені спростували міф про топографічний кретинізм жінок

Фахівці спростували поширений міф про те, що жінки орієнтуються у картах гірше за чоловіків.

Існує думка, що жінки гірше за чоловіків орієнтуються в картах, а також гірше справляються з тестами на просторове мислення і так зване уявне обертання (здатність подумки перевертати двомірні і тривимірні фігури).

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Однак ірландські вчені прийшли до висновку, що навички просторового мислення однакові у представників обох статей.

За допомогою передових технологій вчені відстежували рухи очей добровольців під час проходження когнітивних тестів. Дослідження, результати якого опубліковані в Nature Scientific Reports, показало, що чоловіки і жінки часто підходять до завдання по-різному, але в підсумку отримують один і той самий результат.

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