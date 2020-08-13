Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Душ у 5-зірковому готелі здивував мережу: відео

  • 97
Дорогий готель шокував душовою - фото 1
Дорогий готель шокував душовою

Тема готелів доволі популярна в мережі, адже дуже часто місця для відпочинку поза домом потрапляють до мемів "Очікування і Реальність". Але цей готель просто вирішив облаштувати незабутній душ для гостей.

На платформі Reddit користувач з ніком arnoldm_mil поділився епічним відео з одного із готелів, яке стрімко піднялось у топи. Допис зібрав понад 64 тисячі балів та більше як тисячу коментарів. А все через дуже ексклюзивний варіант душу.

І ще: Блогерка показала новий кулінарний шедевр з огірком, який шокує людей

"Заселився у 5-зірковий готель після довгого дня", – відзначив автор, який просто хотів прийняти душ та відпочити. Але щось пішло не так, адже вода лилась не лише там, де потрібно, а й з дірок для лампочок. І поки хтось жартує про те, що чоловік отримав одразу три душові головки, то інші переймаються, чи взагалі це безпечно.

Checked into a 5 star hotel after a long day from r/Wellthatsucks

Читайте також: Дівчина у басейні показала, яку ілюзію створює вода (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 фішок Samsung Galaxy Note20 Ultra, яких нема у молодшої версії
  • 06 серпня, 14:13
  • 101
Моделі світу: як змінилася блакитноока красуня Лілі Коул, фото 18+
  • 06 серпня, 16:26
  • 480
Дастіну Хоффману – 83! Цікаві фільми з актором: від Тутсі до Людини дощу
  • 08 серпня, 16:51
  • 121
Загрузка...
Новини