Архітектори звели ідеальний дім для відпочинку в Нідерландах: фото

Мало хто б відмовився від приватного будиночка якомога далі від міського ритму, щоб відпочити біля природи. Саме таке сучасне помешкання звели архітектори у Нідерландах.

Архітектурна студія HofmanDujardin розробила проєкт дому для відпочинку у невеликому містечку Тонден у Нідерландах. Ідея споруди полягає у тому, щоб далеко від міста насолоджуватись єдністю з природою, але й не забувати про всі зручності сучасного життя.

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Будівля складається з трьох об'єктів з терасами, з яких відкривається чудовий краєвид на ліс. У центрі помешкання вітальня з каміном, а далі вже розміщуються кухня, спальні та вільні зони для розваг. Так на 150 квадратних метрах можна повноцінно відпочити та провести час з родиною та друзями.

Джерело всіх фото: Matthijs van Roon

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