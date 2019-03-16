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Учені спростували міф, пов'язаний з прослуховуванням агресивної музики

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Агресивна музика не має негативного впливу на людину - фото 1
Агресивна музика не має негативного впливу на людину

Прихильність до агресивної музики хибно вважають тривожним дзвіночком. Дослідження австралійських фахівців, присвячене емоційному впливу музики на людей, довело, що такий тип композицій не несе з собою негатив!

Учені попросили добровольців прослухати плейлист, що складається з композицій у жанрі death metal – екстремального піджанру метала. Серед добровольців були 32 шанувальники цього жанру і 48 любителів інших музичних напрямків. Крім дет-металу, добровольці слухали поп-музику і переглядали картинки, що зображували неприємні сцени. Мета експерименту полягала в тому, щоб оцінити, як мозок учасників реагує на сцени насильства, і чи впливає на результат музичний супровід.

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"Багато людей люблять сумну музику, і це трохи парадоксально: чому ми хочемо сумувати? Те ж саме можна сказати і про музику з агресивними або насильницькими темами. Для нас як вчених це психологічний парадокс, який хотілося б зрозуміти", – розповів Білл Томпсон з Австралійського університету.

Агресивна музика не робить вас агресивнішими - фото 314898
Агресивна музика не робить вас агресивнішими

В експерименті використовувався метод бінокулярного змагання: учасник отримував два різних зображення на кожне око. Одне із зображень було нешкідливим (наприклад, прогулянка в парку), тоді як інше містило сцени насильства (наприклад, напад). Як правило, виконуючи цей психологічний тест, люди помічають саме зображення насилля, оскільки в ньому закладена потенційна загроза.

Результати тестів у шанувальників дет-металу і любителів інших жанрів в цілому виявилися однаковими. Якби шанувальники жорстокої музики були нечутливі до насильства, що бентежить багатьох батьків, то результати тестування були б іншими, зазначили автори дослідження.

Це означає, що, попри страхітливі тексти і агресивний ритм, така музика не знижує емоційну чутливість до насильства.

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Джерело: BBC
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