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Учені спростували міф, пов'язаний з прослуховуванням агресивної музики
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Прихильність до агресивної музики хибно вважають тривожним дзвіночком. Дослідження австралійських фахівців, присвячене емоційному впливу музики на людей, довело, що такий тип композицій не несе з собою негатив!
Учені попросили добровольців прослухати плейлист, що складається з композицій у жанрі death metal – екстремального піджанру метала. Серед добровольців були 32 шанувальники цього жанру і 48 любителів інших музичних напрямків. Крім дет-металу, добровольці слухали поп-музику і переглядали картинки, що зображували неприємні сцени. Мета експерименту полягала в тому, щоб оцінити, як мозок учасників реагує на сцени насильства, і чи впливає на результат музичний супровід.
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"Багато людей люблять сумну музику, і це трохи парадоксально: чому ми хочемо сумувати? Те ж саме можна сказати і про музику з агресивними або насильницькими темами. Для нас як вчених це психологічний парадокс, який хотілося б зрозуміти", – розповів Білл Томпсон з Австралійського університету.
В експерименті використовувався метод бінокулярного змагання: учасник отримував два різних зображення на кожне око. Одне із зображень було нешкідливим (наприклад, прогулянка в парку), тоді як інше містило сцени насильства (наприклад, напад). Як правило, виконуючи цей психологічний тест, люди помічають саме зображення насилля, оскільки в ньому закладена потенційна загроза.
Результати тестів у шанувальників дет-металу і любителів інших жанрів в цілому виявилися однаковими. Якби шанувальники жорстокої музики були нечутливі до насильства, що бентежить багатьох батьків, то результати тестування були б іншими, зазначили автори дослідження.
Це означає, що, попри страхітливі тексти і агресивний ритм, така музика не знижує емоційну чутливість до насильства.
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