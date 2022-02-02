Учені шокували заявою про домашніх кішок: як на них вплинула людина

Обсяг мозку домашніх кішок менший, ніж у європейських та африканських диких родичів. Такі зміни у морфології викликані сусідством із людьми, вважають учені з Австрії та Шотландії.

У дослідженні, опублікованому фахівцями Віденського університету та Департаменту природничих наук Національного музею Шотландії, йдеться про те, що кішки (Felis catus) були одомашнені приблизно 10 тисяч років тому. Генетично підтверджено, що їхніми предками були дикі кішки з Європи та Африки, а процес еволюції протікав досить повільно.

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Учені проаналізували морфологічні особливості диких і домашніх кішок, а також їх гібридів, виведених у США: бенгалів, отриманих від схрещування з власне бенгальськими кішками, і саван – нащадків африканських сервалів. У результаті вони встановили, що обсяг черепа та розміри мозку у диких видів значно більші, ніж у домашніх, а гібридні породи в цьому плані перебувають приблизно посередині. Подібна тенденція також спостерігається в овець, собак та кроликів.

Дослідники вважають, що при одомашнюванні люди відбирали найбільш спокійних кішок, що легко приручаються. У таких тварин кількість клітин нервового гребеня була меншою, і ця особливість закріпилася у процесі еволюції.

Мігруючі клітини нервового гребеня пов'язані з процесами збудливості та страху. Під час ембріонального розвитку ці клітини перетворюються на різні структури організму, у тому числі на надниркові залози, які виділяють адреналін у реакціях "бий або біжи". Також клітини нервового гребеня відповідають розмір мозку.

Що яскравіше кішка реагує на стрес, то більше адреналіну викидається в неї в кров. Відповідно, якщо кішка спокійна, то надниркові залози виробляють цей гормон у невеликих кількостях. Отже, клітин нервового гребеня у тварини було менше, як наслідок, і мозок у неї компактніший.

Таких висновків раніше дійшли і вчені з Гумбольдтовського університету в Берліні. Вони припустили, що люди підсвідомо відбирали кішок із дефектами нервового гребеня. Такі тварини були більш поступливими та неагресивними.

Дослідження розмірів мозку кішок проводилося з 1960-х років. Але часто вони базувалися на старих або недоступних даних або в порівнянні з дикими видами, які вже не вважаються прабатьками сучасних домашніх улюбленців.

У праці охоплюється більший обсяг інформації. Але вчені визнали, що мали лише дані про нині живі види. Можливо, якщо вдасться вивчити ДНК стародавніх предків домашніх котів, можна буде отримати повнішу картину.

Також дослідники не згодні з теорією, що кішки сьогодні одомашнені лише частково – принаймні у порівнянні з собаками. Вони наголосили: кішки прийшли до людей і залишилися вдома, на фермах та на кораблях не лише тому, що шукали доступне джерело їжі – у них справді формується зв'язок із господарем. А люди, своєю чергою, стали одомашнювати саме кішок завдяки їхньому темпераменту.

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