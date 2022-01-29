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Перша леді США показала кота, який переїхав до Білого Дому

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Джилл Байден - фото 1
Джилл Байден / twitter

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден привезли до Білого дому кота. Востаннє кіт у резиденції жив за часів президентства Джорджа Буша-молодшого у 2009 році.

Джилл Байден опублікувала на своїх офіційних сторінках у соцмережах фото кота. Три зворушливі знімки зі смугастою короткошерстою кішкою сірого забарвлення вона підписала: "Знайомтеся, це Віллоу".

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Ім'я улюбленця навіяне рідним містом першої леді Віллоу-Гроув, штат Пенсільванія. Також, це підтвердив прессекретар Джилл Байден Майкл ЛаРоса зазначивши, що до президентського подружжя, яке переїхало до Білого дому після інавгурації у лютому 2021 року нарешті приєдналася їхня дворічна кішка.

"Віллоу поселяється в Білому домі зі своїми улюбленими іграшками, частуваннями та великою кількістю місця, де можна все понюхати та дослідити", – йдеться у заяві прессекретаря.

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