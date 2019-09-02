Експерти назвали найдивніші у світі напої: від інгредієнтів стигне кров у жилах

Фахівці вибрали 8 країн світу, в яких мандрівники можуть спробувати найбільш незвичайні напої. То вам не якийсь там "Секс на пляжі".

Відкриває список Південна Корея і традиційний соджу, змішаний зі сльозою тунця. Сам напій – дистильоване рисове вино, яке можна знайти майже в кожному ресторані, барі і магазині. Він буває різних смаків, наприклад, з персиком або чорницею. Деякі корейці віддають перевагу міксувати його з пивом. Але найбільш незвичайним варіантом є соджу з рідиною з ока тунця.

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Еквадорський напій сінчікара виробляють тільки у провінції Сукумбіос на північному сході країни. Це тростинний бренді з добавками з місцевих рослин. Цей алкогольний напій вважається відмінним афродизіаком, а також використовується для лікування застуди.

У Непалі іноземцям пропонують спробувати тонгба – щось на подобі пива, приготованого шляхом ферментації цільного зерна проса. Його п'ють зі спеціальної чашки через бамбукову соломинку. Продовжує список боза. Це напій, виготовлений з дещо збродилого проса або кукурудзи. Його можна знайти в магазинах Болгарії, а також на Кавказі.

Мабуть, найбільш шокуючим напоєм можна назвати канадський коктейль сурті. Ним може бути і текіла, і просто лікер. Але головний інгредієнт напою – муміфікований людський палець. Подають його в канадському готелі Downtown. Саме за цим місцем запатентований сурті. Головна умова, яку має виконати людина, котра випиває напій, – палець повинен торкнутися губ під час ковтка.

У склад напою входить фаланга пальця

У топ-8 також увійшли мексиканський мескаль з курячої грудки (напій з агави, переганяється через м'ясо курки), кава з острова Фіджі (напій з п'янкого перцю) і домініканська мамахуана (настоянка з червоного вина, меду, рому і деревини або кори).

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