У Британії випадково продали найдорожчу пляшку пива

Спортивний журналіст з Австралії, ім'я якого не уточнюється, купив в британському пабі пляшку пива за шалені гроші.

Перебуваючи в Британії на престижному англо-австралійському турнірі з крикету Ashes журналіст зайшов в паб британського Манчестера спробувати місцевий ель. Але він і гадки не мав, що він так дорого коштує. Чоловік віддав за одну лише пляшку пива 68 тисяч доларів.

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З австралійця випдково списали $64 тисячі за пиво

Але як виявилося, це був зовсім не акт щедрості з боку австралійця, адже в цій країні і так все дорого. Але не до такої ж міри. Як потім з'ясувалося, така сума була оплачена через помилку офіціанта. Журналіст сказав, що в Англії все так дорого, але те, що з ним сталося, перевершило все.

При покупці напою австралієць розраховувався кредитною карткою і не звернув уваги на те, яку суму вводить офіціант в термінал оплати. І вже через пару годин він отримав повідомлення про списання з його рахунку 68 тисяч доларів. Виявилося, офіціант бару замість вартості пива у 5,5 фунтів помилково ввів суму 55 тисяч фунтів, а 2,5 тисячі списалися в рахунок комісії за транзакцію.

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